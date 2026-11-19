Twórca sztucznej inteligencji Anthropic z siedzibą w San Francisco w USA ma po pierwszej ofercie publicznej udział funduszu venture capital Sound Ventures wyceniany na około 7 mld dolarów. Fundusz, współzałożony przez menedżera Guya Oseary'ego i aktora Ashtona Kutchera, posiada około 0,5% spółki, informuje Fortune, powołując się na Bloomberg.

Inwestycje w Anthropic

Sound Ventures po raz pierwszy zainwestował w Anthropic w 2023 roku, przeznaczając 35 mln dolarów na rundę Series C. Następnie fundusz uczestniczył w kolejnych rundach finansowania, a łączna wartość jego inwestycji wyniosła około 435 mln dolarów, według Bloomberga.

Wycena pakietu na 7 mld dolarów opierała się na docelowej wycenie Anthropic na poziomie 1,4 bln dolarów. Po rozpoczęciu handlu wartość udziału mogła być wyższa: akcje wyceniono na 83 dolary wobec oczekiwanego przedziału 70–78 dolarów. Na początku notowań na Nasdaq akcje otworzyły się na poziomie 111,50 dolara, a do południa spadły do około 98 dolarów.

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Rekordowa oferta

Anthropic, który rozwija asystenta AI Claude, pozyskał podczas IPO około 81,3 mld dolarów i rozpoczął notowania na Nasdaq pod tickerem ANT. Przy cenie emisyjnej w pełni rozwodniona wycena spółki wynosiła około 1,5 bln dolarów.

Ashton Kutcher w tym roku wycofał się z zarządzania Sound Ventures, aby wraz z Morgan Beller założyć nową firmę venture capital. Będzie ona koncentrować się na infrastrukturze dla AI, energetyce i deep tech. Jednocześnie Kutcher pozostał doradcą Sound Ventures.

Siedmioro współzałożycieli Anthropic, w tym dyrektor generalny Dario Amodei i prezes Daniela Amodei, posiada łącznie około 10% spółki. Przy cenie IPO wartość pakietu każdego z nich szacowano na około 19–20 mld dolarów.

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