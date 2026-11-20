W Czechach odbywają się masowe protesty przeciw planom premiera Andreja Babiša dotyczącym zmiany modelu finansowania nadawców publicznych — informuje France 24.

Obawy dotyczące mediów i demokracji

Przewodniczący ruchu obywatelskiego Milion Chwil dla Demokracji Mikuláš Minář powiedział w wywiadzie dla stacji telewizyjnej, że ruch obawia się koncentracji władzy w jednych rękach i zwiększenia kontroli nad mediami.

Według Minářa Czechy ryzykują pójście drogą Węgier pod rządami Viktora Orbána i Słowacji pod rządami Roberta Ficy. Ostrzegł przed możliwym demokratycznym regresem w kraju.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Rocznica aksamitnej rewolucji

Protesty odbywają się w okresie obchodów w Czechach rocznicy aksamitnej rewolucji z 1989 roku. Minář podkreślił wartość wolności zdobytych po upadku komunizmu i wezwał do wzmocnienia partii opozycyjnych oraz dalszej mobilizacji obywatelskiej.

Zaznaczył również, że Milion Chwil dla Demokracji nie planuje udziału w wyborach jako partia polityczna. Ruch określa się jako obywatelski.

Czytaj nas na