Czechy mogą w przyszłym roku ogłosić przetarg na zakup nowych systemów obrony powietrznej. Systemy muszą być zdolne do przechwytywania taktycznych pocisków balistycznych. O możliwym przetargu minister obrony Jaromír Zůna poinformował dziennikarzy w środę, towarzysząc premierowi Andrejowi Babišowi podczas wizyty w Izraelu, podaje Radio Prague International.

Wymagane zdolności

Według Zůny czeska armia ma już jasne wyobrażenie o zdolnościach, które muszą spełniać przyszłe systemy. Chodzi o środki obrony powietrznej do przechwytywania taktycznych pocisków balistycznych.

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Opcje i warunki wyboru

Minister oświadczył, że rozważanych jest kilka opcji, w tym izraelskie i europejskie systemy obrony powietrznej. Jak powiedział, ostateczny wybór będzie zależał nie tylko od dostępnego finansowania, ale także od ofert producentów. Uwzględniona zostanie również ich zdolność do dostarczenia sprzętu w wymaganym terminie.

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