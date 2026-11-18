Czechy nie pozwolą rosyjskim sportowcom wjechać do kraju, aby wziąć udział w mistrzostwach świata kobiet do lat 18 w hokeju na lodzie, których gospodarzem kraj będzie w styczniu. Poinformował o tym minister spraw wewnętrznych Lubomír Metnar, podaje Cyprus Mail.

Rosyjskim sportowcom nie będą wydawane wizy

Według Metnara rząd nie będzie wydawał wiz sportowcom z Federacji Rosyjskiej, państwa-agresora. Podkreślił, że obowiązujące decyzje rządowe faktycznie zakazują zarówno wydawania wiz, jak i udziału rosyjskich sportowców w mistrzostwach, które odbędą się w Czechach.

Minister oświadczył również, że jego resort dysponuje mechanizmami prawnymi, aby nie dopuścić do kraju sportowców, którzy mogliby wykorzystać wizy wydane przez inne państwa strefy Schengen. Jak powiedział, czeski minister spraw zagranicznych już poinformował o tej kwestii kolegów w UE.

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Decyzja arbitrażu sportowego

30 października Sportowy Sąd Arbitrażowy zobowiązał Międzynarodową Federację Hokeja na Lodzie do dopuszczenia rosyjskich drużyn do międzynarodowych zawodów, uchylając zakaz wprowadzony po pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Jednocześnie poszczególne kraje sprzeciwiły się dopuszczeniu rosyjskich drużyn z powodu trwającej agresji Rosji przeciwko Ukrainie, a reprezentacje narodowe oświadczyły, że odmówią gry przeciwko nim.

Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie potwierdziła również, że Rosja opuści mistrzostwa świata juniorów 2027 w Kanadzie, które rozpoczną się pod koniec grudnia, z powodu ograniczeń wjazdu wprowadzonych przez rząd Kanady.

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