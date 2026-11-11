W Czechach nowa wersja planu rozwoju sił zbrojnych przewiduje zwiększenie liczby zawodowych żołnierzy do 38 tys., informuje Radio Prague International.

Cel liczebności

Zaktualizowany plan opublikowano w środę. Poprzednia wersja dokumentu została niedawno zatwierdzona; zakładała, że do 2030 roku liczba zawodowych żołnierzy wzrośnie do 32 tys. Tym samym nowy cel jest wyższy o 6 tys.

Jednocześnie najnowsza wersja nie zawiera docelowej daty, do której armia ma zwiększyć rekrutację do 38 tys. zawodowych żołnierzy.

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Kierunki rozwoju

Głównym zadaniem czeskiej armii pozostaje zakończenie formowania ciężkiej brygady zmechanizowanej.

Wśród innych priorytetów wymieniono modernizację brygady średniej oraz wzmocnienie obrony przeciwlotniczej i przeciwdronowej. Plan przewiduje również rozwój systemów bezzałogowych dla czeskiej armii.

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