Czechy rozważają przyspieszenie rozbudowy obrony powietrznej i przeciwrakietowej, w tym projektów, które wcześniej planowano zrealizować po 2035 roku. Premier Andrej Babiš podczas wizyty w Izraelu oświadczył, że rząd analizuje propozycję firmy Rafael dotyczącą czterech dodatkowych systemów Spyder All-in-One, informuje Anadolu Agency.

Dodatkowe systemy Spyder

Potencjalny zakup uzupełni kontrakt z 2021 roku, zawarty za poprzedniego rządu Babiša, na cztery baterie Spyder. Według Czech Radio wszystkie te systemy mają osiągnąć pełną gotowość operacyjną do końca roku.

Babiš zaznaczył, że dodatkowe zestawy wzmocnią ochronę kraju przed samolotami i dronami. Jednocześnie podkreślił, że systemy Spyder nie są przeznaczone do przechwytywania rakiet balistycznych, dlatego Czechy muszą rozwijać odrębne zdolności obrony przeciwrakietowej, aby chronić ludność przed potencjalnymi atakami.

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Przetarg na obronę przeciwrakietową

Minister obrony Jaromír Zůna poinformował, że przygotowania do otwartego przetargu na systemy przechwytujące taktyczne rakiety balistyczne mogą rozpocząć się już w przyszłym roku. Rząd rozważy zarówno izraelskie, jak i europejskie opcje, uwzględniając koszty, oferty producentów oraz terminy dostaw.

Szef Sztabu Generalnego Miroslav Hlaváč oświadczył, że Praga dąży do przyspieszenia rozwoju obrony przeciwrakietowej. Początkowa faza, przewidująca przechwytywanie celów na niższych wysokościach, może potencjalnie zostać ukończona do 2030 roku, zależnie od finansowania i harmonogramów dostaw. Systemy do przechwytywania na dużych wysokościach będą rozwijane w dłuższej perspektywie. Podczas trzydniowej wizyty czeska delegacja odwiedziła również Israel Aerospace Industries, gdzie zapoznała się z systemem Arrow 3 do przechwytywania zagrożeń na dużych wysokościach.

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