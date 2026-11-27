Rząd Czech zatwierdził strategię ograniczenia niewłaściwego stosowania antybiotyków i powstrzymania rozprzestrzeniania się bakterii odpornych na te leki. Plan zakłada zmniejszenie zużycia antybiotyków o 9% do 2030 roku, a także dodatkowe finansowanie szpitali i wyspecjalizowanych zespołów.

Jak podaje Radio Prague International, specjalista chorób zakaźnych i epidemiolog Petr Smejkal z praskiego Instytutu Medycyny Klinicznej i Doświadczalnej zaznaczył, że leczenie niektórych pacjentów już staje się trudniejsze z powodu antybiotykooporności. Jak powiedział, problem ten odnotowuje się nie tylko wśród pacjentów z osłabionym układem odpornościowym, lecz także w innych szpitalach.

Wysokie zużycie w szpitalach

Smejkal stwierdził, że czeskie szpitale mają najwyższy poziom zużycia antybiotyków wśród państw UE. Podkreślił związek między intensywnym stosowaniem takich leków a rosnącą opornością bakterii.

Lekarz zwrócił również uwagę na przepisywanie antybiotyków w podstawowej opiece zdrowotnej oraz przez przedstawicieli innych specjalności bez wystarczających konsultacji ze specjalistami chorób zakaźnych lub mikrobiologami klinicznymi. Jego zdaniem antybiotyki mogą być błędnie postrzegane jako bezpieczne leki, choć mogą wchodzić w interakcje z innymi lekami i przyczyniać się do rozprzestrzeniania oporności między pacjentami.

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Kontrola i programy specjalistyczne

Zdaniem Smejkala realizacja strategii wymaga kontroli ze strony firm ubezpieczenia zdrowotnego, towarzystw zawodowych i samych szpitali, zwłaszcza w zakresie jakości przepisywania leków. Za odrębny problem uznał stosowanie antybiotyków do leczenia zakażeń nabytych w szpitalach, których można było uniknąć.

Ekspert uważa za konieczne wdrażanie programów racjonalnego stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych w szpitalach, domach opieki dla osób starszych i innych placówkach opiekuńczych. Programy te, jak zaznaczył, pomagają obniżać zarówno zużycie antybiotyków, jak i poziom oporności.

Smejkal nazwał cel na 2030 rok realnym, ale nieco optymistycznym. Zaznaczył, że nie należy oczekiwać szybkich, znaczących rezultatów, a stabilizacja obecnej sytuacji byłaby już pozytywnym początkiem.

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