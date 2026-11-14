Czechy oraz osiem innych państw Unii Europejskiej wezwały do zaostrzenia zasad łączenia rodzin uchodźców i innych migrantów. Ministrowie dziewięciu państw wysłali wspólny list do europejskiego komisarza ds. migracji Magnusa Brunnera, w którym zaproponowali przegląd obowiązującego prawodawstwa UE.

Uczestnicy wspólnego listu

Do apelu wraz z Czechami dołączyli ministrowie Austrii, Bułgarii, Finlandii, Grecji, Włoch, Luksemburga, Niderlandów i Polski. O inicjatywie informuje Radio Prague International.

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Jakich zasad domagają się ministrowie

Według austriackiej agencji APA autorzy listu uważają, że łączenie rodzin coraz bardziej obciąża szkoły, mieszkalnictwo, system opieki zdrowotnej i inne usługi publiczne. Dążą do wprowadzenia wspólnych europejskich zasad, które pozwoliłyby państwom członkowskim ustanawiać ograniczenia.

Jednocześnie ministrowie podkreślają, że takie ograniczenia powinny obowiązywać w ramach prawnie stabilnego mechanizmu łączenia rodzin. Inicjatywa przewiduje przegląd istniejących norm UE, a nie opisuje konkretnych nowych ograniczeń dla poszczególnych krajów.

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