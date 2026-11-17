Czechy zwiększyły pomoc humanitarną dla Strefy Gazy. Minister spraw zagranicznych Czech Petr Macinka ogłosił to po spotkaniu czeskiej delegacji rządowej z premierem Izraela Binjaminem Netanjahu, informuje Radio Prague International.

Pomoc przed zimą

Według Macinki celem zwiększenia wsparcia jest złagodzenie skutków konfliktu zbrojnego przed zimą. Minister oświadczył również, że zamierza poruszyć sytuację w Gazie podczas dwustronnego spotkania ze swoim izraelskim odpowiednikiem.

Macinka zaznaczył, że Czechy dążą do wykorzystania swoich szczególnie dobrych relacji z Izraelem, które jego zdaniem ułatwiają omawianie sytuacji w Strefie Gazy.

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Finansowanie centrum medycznego

W październiku szef czeskiego MSZ zatwierdził przeznaczenie 10 milionów koron czeskich dla Centrum Medycznego św. Józefa w Gazie, którym opiekuje się Suwerenny Zakon Maltański. Środki są przeznaczone na rehabilitację, zakup sprzętu medycznego oraz wsparcie żywnościowe dla dzieci i matek cierpiących z powodu niedożywienia.

W ubiegłym roku Czechy przeznaczyły około 2 milionów koron na program opieki zdrowotnej Zakonu Maltańskiego w Gazie.

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