Londyńska Chelsea pokonała Manchester City 1:0 na stadionie Stamford Bridge i wyprzedziła rywalki w tabeli kobiecej Superligi. Jedynego gola w meczu strzeliła Sandy Baltimore w doliczonym czasie pierwszej połowy. Informuje o tym The Guardian.

Gol Baltimore okazał się decydujący

Baltimore oddała skuteczny strzał z granicy pola karnego. Porażka była pierwszą Manchesteru City od początku sezonu. Przed tym meczem zespół zdobywał co najmniej jednego gola w 21 kolejnych spotkaniach we wszystkich rozgrywkach.

Chelsea utrzymywała piłkę przez 51% czasu gry, podczas gdy Manchester City miał 49%. Londyński zespół oddał 11 strzałów niecelnych i dwa celne. Rywalki Chelsea oddały 12 strzałów niecelnych i jeden celny.

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Wykluczenie Yamashity

Bramkarka Manchesteru City Ayaka Yamashita otrzymała bezpośrednią czerwoną kartkę po zderzeniu z Alyssą Thompson. Po wykluczeniu City grało w osłabieniu, jednak mecz pozostawał otwarty do końcowego gwizdka.

Chelsea wykonała sześć rzutów rożnych, a Manchester City — trzy. Zespoły popełniły odpowiednio pięć i osiem fauli.

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