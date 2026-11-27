Mistrz Formuły 1 Kimi Antonelli uzyskał najlepszy czas w pierwszym treningu wolnym przed Grand Prix Kataru na torze Lusail. Kierowca Mercedesa wyprzedził zespołowego kolegę George'a Russella o pół sekundy, zapewniając ekipie dublet w sesji, informuje Sky Sports.

Przewaga Mercedesa

Antonelli wyprzedził o 0,661 sekundy Isacka Hadjara z Red Bulla, który zajął trzecie miejsce i był najlepszym kierowcą spoza Mercedesa. Włoch uzyskał najlepszy wynik na oponach pośrednich, podczas gdy niemal wszyscy kierowcy ustanowili najszybsze okrążenia na miękkich oponach.

Mercedes nie stanął na podium w dwóch poprzednich rundach. Jednocześnie Lusail jest uważany za tor, który powinien odpowiadać McLarenowi. Na dwa etapy przed końcem sezonu zespół z Woking traci do Red Bulla dziewięć punktów w walce o trzecie miejsce w klasyfikacji konstruktorów.

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Wyniki rywali

Lando Norris z McLarena zajął czwarte miejsce, tracąc do Antonellego 0,850 sekundy. W trakcie sesji brytyjski kierowca był niezadowolony z balansu swojego bolidu. Jego zespołowy kolega Oscar Piastri zajął piątą pozycję, a Max Verstappen uzyskał szósty czas.

Kierowcy Ferrari Charles Leclerc i Lewis Hamilton zajęli odpowiednio siódme i ósme miejsce, tracąc do lidera około 1,3 sekundy. Dziewiąte miejsce zajął Arvid Lindblad z Racing Bulls, a pierwszą dziesiątkę zamknął Pierre Gasly z Alpine. Oliver Bearman z Haasa uzyskał 17. wynik.

Amerykanin Jack Crawford zastąpił Fernando Alonso za kierownicą Aston Martina. Wyprzedził Lance'a Strolla, zespołowego kolegę Alonso.

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