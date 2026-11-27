Mistrz MotoGP Marc Marquez zakończy karierę po sezonie 2026 — Channel NewsAsia
Ośmiokrotny mistrz MotoGP Marc Marquez zakończy karierę po ostatnim wyścigu sezonu 2026 — Grand Prix Walencji. Będzie to jego ostatni start jako profesjonalnego zawodnika i członka zespołu Ducati Lenovo.
Oświadczenie Ducati
O decyzji zespołu Ducati 27 listopada poinformował Channel NewsAsia, powołując się na Reuters. Ducati oświadczyło, że Marquez zdecydował się zakończyć starty w MotoGP, a Grand Prix Walencji 2026 będzie jego ostatnim wyścigiem w profesjonalnej karierze i w barwach Ducati Lenovo. Zespół opublikował komunikat w piątek.
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Tytuły Marqueza
W materiale Marquez został nazwany ośmiokrotnym mistrzem MotoGP. W podpisach pod zdjęciami zaznaczono, że 22 listopada podczas Grand Prix Portugalii w Portimao zdobył tytuł mistrza świata MotoGP 2026. To mistrzostwo było jego dziesiątym tytułem w seriach Grand Prix i ósmym tytułem w MotoGP.