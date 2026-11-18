Na mistrzostwa świata w krykiecie, które od 2 października do 21 listopada wspólnie zorganizują Namibia, RPA i Zimbabwe, wpłynęło prawie 140 milionów wniosków o bilety. Przyjmowanie wniosków w ramach losowania ma zakończyć się w sobotę, informuje Cyprus Mail.

Wnioski z prawie 200 krajów

Dyrektorka turnieju Sarah Edgar oświadczyła, że popyt znacznie przekroczył oczekiwania organizatorów. Według niej wnioski napłynęły z prawie 200 krajów, co świadczy o globalnym zainteresowaniu rozgrywkami.

Wcześniej w tym miesiącu Międzynarodowa Rada Krykieta poinformowała o ośmiu milionach zapytań o bilety na mecz Indie–Pakistan. Spotkanie zaplanowano na 10 października w Johannesburgu w RPA.

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Przygotowania 12 aren

Edgar niedawno odwiedziła wszystkie 12 aren mistrzostw i zaznaczyła, że znajdują się one na różnych etapach gotowości. Część stadionów wymaga jedynie niewielkich modernizacji, podczas gdy niektóre obiekty są budowane od podstaw.

W szczególności nowy obiekt powstaje dla Wodospadów Wiktorii, a stadion w Windhuku, stolicy Namibii, rozwijano z myślą o organizacji mistrzostw świata. W 14. edycji turnieju weźmie udział 14 reprezentacji, które rozegrają 57 meczów. Będą to pierwsze mistrzostwa świata w krykiecie w Afryce od 2003 roku, gdy mecze odbywały się w RPA, Zimbabwe i Kenii.

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