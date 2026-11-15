Mistrzyni UFC w wadze koguciej Kayla Harrison obroniła tytuł, zmuszając Amandę Nunes do poddania się w czwartej rundzie pojedynku w Madison Square Garden w Nowym Jorku w Stanach Zjednoczonych. Harrison sprowadziła rywalkę do parteru, poszła za nią i założyła duszenie zza pleców.

Jak podaje The Guardian, był to pierwszy pojedynek Harrison w obronie pasa mistrzowskiego UFC. Amerykanka, dwukrotna mistrzyni olimpijska w judo, przystąpiła do walki po długiej przerwie: jej poprzedni pojedynek odbył się w czerwcu 2025 roku, a w styczniu przeszła operację zespolenia kręgów z powodu urazu szyi.

Przebieg walki o tytuł

Nunes wróciła do oktagonu po trzyletniej przerwie. W pierwszych dwóch rundach Brazylijka wielokrotnie próbowała walczyć w zwarciu z dwukrotną mistrzynią olimpijską, ale sama lądowała na plecach. Harrison zadawała krótkie ciosy pięściami i łokciami w głowę rywalki.

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W czwartej rundzie Harrison od razu sprowadziła Nunes do parteru, poszła za nią i wykonała duszenie, po którym Nunes się poddała. „Myślę, że wciąż jestem w szoku” — powiedziała Harrison po zwycięstwie. Jej rekord w mieszanych sztukach walki wynosi 20 zwycięstw i jedną porażkę, natomiast Nunes ma 23 zwycięstwa i sześć porażek.

Pożegnalna walka Thompsona

Na tym samym turnieju 43-letni Stephen Thompson stoczył pożegnalną walkę w karierze przeciwko Charlesowi Radtke w wadze półśredniej. Thompson, który dwukrotnie walczył o tytuł mistrzowski w tej kategorii, wygrał przed czasem w trzeciej rundzie kopnięciem obrotowym w głowę rywala. Po pojedynku położył rękawice na macie — tradycyjny symbol zakończenia kariery w MMA.

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