Chiński klub piłkarski Chengdu Rongcheng zwolnił głównego trenera Johna Aloisiego oraz członków jego sztabu szkoleniowego po nieudanym zakończeniu sezonu Chińskiej Superligi. Informuje o tym ABC News Australia.

Pięć porażek pod koniec sezonu

Chengdu Rongcheng przez większą część sezonu prowadził w tabeli i na pięć kolejek przed końcem rozgrywek miał 14 punktów przewagi. Jednak zespół przegrał wszystkie pięć ostatnich meczów.

Przed ostatnimi czterema kolejkami klubowi wystarczył jeden punkt, aby zostać mistrzem. W ostatnim meczu Chengdu Rongcheng przegrał z Shandong Taishan 2:3, a tytuł trafił do Dalian Yingbo.

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Decydujące bezpośrednie spotkania

Chengdu Rongcheng miał lepszy bilans bramkowy, jednak w Chińskiej Superlidze przy równej liczbie punktów pierwszeństwo mają wyniki bezpośrednich spotkań. Dalian Yingbo wygrał oba mecze z Chengdu Rongcheng, co zapewniło mu mistrzostwo.

Po utracie tytułu Aloisi przeprosił kibiców zespołu i oświadczył, że odczuwa wielkie rozczarowanie. Australijski szkoleniowiec wcześniej zdobył mistrzostwo z Western United.

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