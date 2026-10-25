W Australii Południowej z powodu złej pogody około 12 tys. odbiorców straciło zasilanie od południa w sobotę do godziny 10:00 w niedzielę. Porywy wiatru w niektórych rejonach, w tym w Port Augusta, osiągały 96–98 km/h, informuje ABC News Australia.

Dziesiątki interwencji służb ratunkowych

Państwowa Służba Ratunkowa Australii Południowej otrzymała 60 zgłoszeń w ciągu 24 godzin, począwszy od godziny 7:00 w sobotę. Najwięcej zgłoszeń napłynęło z północnych przedmieść Adelaide i rejonu Port Augusta. W Port Augusta około 20 zgłoszeń wpłynęło w ciągu pół godziny.

Według oficera dyżurnego służby Iana Bonitona większość prac była związana ze skutkami silnego wiatru. Ratownicy reagowali na przypadki powalonych drzew, a także uszkodzenia dachów i ogrodzeń.

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Gałąź drzewa uszkodziła samochód

W Hyde Parku, na przedmieściu w południowej części Adelaide, duża gałąź drzewa spadła na parking obok restauracji i zmiażdżyła tylną część zaparkowanego samochodu. Laura Edmunds, współwłaścicielka kawiarni Hello Neighbour, powiedziała, że podczas upadku gałęzi w samochodzie nikogo nie było. Według niej to drzewo zrzuciło już gałęzie na sąsiedni lokal około sześć miesięcy wcześniej.

Meteorolog David Crock wyjaśnił, że złą pogodę spowodowała tropikalna masa powietrza nad Queenslandem, której wilgoć została przechwycona przez chłodny front na południu Australii. W rezultacie nad Australią Południową, Wiktorią i Tasmanią utworzył się pas opadów.

W Adelaide i pobliskich wzniesieniach od godziny 9:00 w sobotę spadło 15–20 mm deszczu, a w częściach wschodniej Australii Południowej — 25–30 mm. Według SA Power Networks w niedzielę rano bez prądu pozostawało około 500 odbiorców. Energetycy kontynuowali prace naprawcze na Półwyspie Eyre, w regionie Mid North, na południowym wschodzie stanu oraz w aglomeracji Adelaide.

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