W październiku przez Cieśninę Ormuz przepłynęło 31 tankowców ze skroplonym gazem ziemnym, co było najwyższym wynikiem od lutego. We wrześniu przez cieśninę przepłynęło 27 gazowców, podaje OilPrice, powołując się na dane firmy analitycznej Kpler, cytowane przez Reuters.

Dostawy z Kataru

Większość ładunków załadowano w katarskim hubie Ras Laffan, choć nadal obowiązuje tam stan siły wyższej. Według Kpler w dwóch przypadkach LNG załadowane w Ras Laffan przeładowano na inne tankowce po tym, jak pierwotne jednostki opuściły Cieśninę Ormuz.

Mimo październikowego wzrostu katarski eksport LNG pozostaje znacznie niższy od poziomu z lutego. Wówczas wolumen dostaw Kataru niemal osiągnął 6,2 mln ton, podczas gdy w październiku wyniósł 2,7 mln ton.

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Eksport ZEA i kontrakty Kataru

Dane Kpler wskazują, że Zjednoczone Emiraty Arabskie przywróciły eksport skroplonego gazu do poziomów sprzed wojny. W październiku z wyspy Das wysłano siedem partii LNG — tyle samo co we wrześniu.

QatarEnergy oświadczyła w marcu, że irańskie ataki na sojuszników USA w Zatoce Perskiej wyłączyły 17% katarskich zdolności eksportowych i spowodowały szacowane roczne straty w wysokości 20 mld dolarów. Firma stara się wywiązywać ze zobowiązań kontraktowych mimo siły wyższej.

Katar niedawno zawarł z Cheniere Energy dwie długoterminowe umowy na zakup do 4 mln ton amerykańskiego LNG rocznie z terminali eksportowych Sabine Pass i Corpus Christi. Dostawy mają rozpocząć się w 2031 roku i trwać do 2054 roku. Jednocześnie Rystad Energy ostrzegła, że tej zimy na półkuli północnej istnieje wysokie prawdopodobieństwo znacznego wzrostu cen z powodu ograniczonej podaży gazu.

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