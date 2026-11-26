Od 1 do 19 listopada siedmiodniowa średnia liczba tankowców z ropą, paliwem i skroplonym gazem ziemnym przepływających przez Cieśninę Ormuz przekraczała 26 jednostek dziennie. Działo się to mimo nasilenia ataków i incydentów z minami morskimi, których liczba, według źródła, osiągnęła najwyższy poziom od początku wojny z Iranem. Informuje o tym OilPrice, powołując się na dane śledzenia statków Vortexa, przytoczone przez Bloomberg.

Ruch wzrósł w porównaniu z październikiem

Dla porównania, w październiku siedmiodniowa średnia przez co najmniej dwie trzecie dni była niższa niż 25 jednostek. Jednocześnie przedstawione dane mogą nie uwzględniać wszystkich tankowców, które przepłynęły lub próbowały przepłynąć przez cieśninę, z powodu zakłóceń sygnału i masowego wyłączania transponderów na statkach.

Według Vortexa przez cieśninę przepływało nieco mniej dużych tankowców naftowych klas VLCC i Suezmax. Wzrosła natomiast liczba mniejszych jednostek klasy Aframax. Taka zmiana struktury floty utrudnia ocenę wolumenów ropy i paliw opuszczających Zatokę Perską i kierowanych na rynki międzynarodowe.

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Mniejsze tankowce przewożą więcej ropy

W październiku mniejsze tankowce naftowe przewiozły przez Cieśninę Ormuz największe od początku wojny z Iranem ilości ropy naftowej. OilPrice wiąże to z tym, że Iran bierze na cel supertankowce, a liczba incydentów z minami morskimi i nieznanymi pociskami osiągnęła najwyższy poziom w czasie wojny.

Rekordowa liczba tankowców LR2, które wcześniej przewoziły olej napędowy i benzynę, również zaczęła transportować ropę naftową. Pod względem pojemności takie jednostki są podobne do Aframaxów i mogą przewozić do 800 tys. baryłek ropy. Mogą być wykorzystywane w złożonych operacjach logistycznych w pobliżu Cieśniny Ormuz, gdzie w ostatnich miesiącach takie przewozy stały się głównym sposobem wywozu surowców z Zatoki Perskiej.

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