Kenijski Czerwony Krzyż rozszerza pomoc doraźną dla rodzin, które przybyły do kenijskiego przygranicznego miasta Moyale, uciekając przed starciami między regionem Oromia a Somalijskim Stanem Regionalnym Etiopii. Początkowy etap operacji humanitarnej jest przeznaczony dla 1000 gospodarstw domowych, informuje Anadolu Agency.

Komisarz hrabstwa Marsabit Stanley Kamande potwierdził, że przesiedlone osoby z Etiopii przekroczyły granicę. Wielu z nich szukało schronienia u krewnych i lokalnych mieszkańców po kenijskiej stronie granicy. Według Czerwonego Krzyża wiele rodzin przybyło jedynie z najpotrzebniejszymi rzeczami i potrzebuje schronienia, żywności, czystej wody oraz pomocy medycznej.

Pomoc dla przesiedlonych rodzin

Organizacja, wspólnie z władzami hrabstwa i władzami krajowymi, organizuje tymczasowe schronienia oraz rozdaje namioty, koce, maty do spania, pojemniki na wodę i przybory kuchenne. Rodziny otrzymują również wzbogaconą mąkę na kaszę, przeznaczoną dla małych dzieci, kobiet w ciąży i kobiet karmiących piersią.

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Czerwony Krzyż udziela pierwszej pomocy i pomaga w łączeniu rodzin rozdzielonych podczas przesiedlenia. Organizacja ostrzegła przed dotkliwym niedoborem żywności, bezpiecznej wody pitnej, warunków sanitarnych i usług medycznych, co szczególnie dotyka kobiety, dzieci, osoby starsze oraz osoby z niepełnosprawnościami.

Starcia po etiopskiej stronie granicy

Strzelanina rozpoczęła się w Moyale na terytorium Etiopii w związku z napięciami wokół wywieszenia flagi Somalijskiego Stanu Regionalnego na lokalnym budynku administracyjnym na obszarze zarządzanym przez region Oromia. Śmierć 13-letniej dziewczynki 18 października jeszcze bardziej zaostrzyła sytuację, a w nocy z czwartku rozpoczęły się starcia zbrojne, które nasiliły się później tego samego dnia.

Lokalni mieszkańcy informowali o intensywnej strzelaninie z udziałem regionalnych sił bezpieczeństwa. Według lokalnych etiopskich mediów walki rozprzestrzeniły się na obszary Gumi-Eldallo, Wachile i Arero na południu kraju. Domy i centra handlowe zostały spalone, co zmusiło mieszkańców do pozostawienia swojego mienia. Liczba zabitych i rannych nie została dotąd ustalona.

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