Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża ostrzegł przed niebezpiecznymi warunkami życia przesiedlonych Palestyńczyków w Strefie Gazy w Palestynie przed nadejściem zimy. Ludzie są zmuszeni pozostawać w zużytych namiotach, które niemal nie chronią przed deszczem, lub szukać schronienia w uszkodzonych budynkach, które mogą się zawalić — poinformowała Anadolu.

Według Biura ONZ ds. Koordynacji Pomocy Humanitarnej około 1,36 mln Palestyńczyków, czyli 65% ludności Gazy, mieszka w namiotach i innych tymczasowych schronieniach. Rzeczniczka MKCK Amani al-Nawuk zaznaczyła, że domy i infrastruktura zostały w dużej mierze uszkodzone lub zniszczone, a bezpiecznych schronień krytycznie brakuje.

Ryzyko powodzi i chorób

MKCK oczekuje, że intensywne zimowe opady spowodują rozległe podtopienia. Ulice w społecznościach przesiedlonych osób mogą zamienić się w potoki wody, a namioty mogą zostać porwane przez wodę. Według ONZ ulewy 6 listopada zalały namioty, spowodowały zawalenia uszkodzonych wojną budynków, uszkodziły obiekty humanitarne i zakłóciły działanie podstawowych usług.

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17 listopada Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji i Światowy Program Żywnościowy poinformowały, że od początku miesiąca w Gazie uszkodzono lub zniszczono co najmniej 40 tys. dodatkowych schronień. Ponad połowa z 1 700 miejsc zakwaterowania osób przesiedlonych znajduje się na obszarach narażonych na podtopienia.

Niedobór pomocy humanitarnej

Rzeczniczka Czerwonego Krzyża ostrzegła również przed pogorszeniem sytuacji w zakresie zaopatrzenia w wodę i warunków sanitarnych. Według niej system kanalizacyjny Gazy nie jest w stanie funkcjonować, znaczna część wodociągów jest uszkodzona, podobnie jak większość placówek medycznych. WHO odnotowała 692 podejrzewane przypadki zapalenia opon mózgowych od 1 października do 23 listopada; większość z nich dotyczyła niemowląt poniżej pierwszego roku życia.

ONZ szacuje minimalne potrzeby Gazy w zakresie zimowych schronień na 283 mln dolarów, jednak sfinansowano jedynie 35% tej kwoty. Dostępne zapasy i oczekiwane dostawy pokrywają mniej niż 20% zapotrzebowania na koce, materace i lampy solarne, a potrzeby dotyczące odzieży zimowej — mniej niż w 1%.

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