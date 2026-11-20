Czeski łyżwiarz szybki Metoděj Jílek wygrał wyścig na 5000 metrów podczas zawodów Pucharu Świata w Obihiro w Japonii. Dla 20-letniego sportowca było to drugie z rzędu zwycięstwo na tym dystansie w Pucharze Świata.

Jílek pokonał dystans w czasie 6 minut i 0,27 sekundy. Wynik ten był jego rekordem życiowym, a także nowym rekordem toru w Obihiro. O występie czeskiego sportowca poinformowało Radio Prague International.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Drugie zwycięstwo z rzędu

Zwycięstwo w Japonii było kontynuacją udanego występu Jílka na poprzednich zawodach Pucharu Świata w Pekinie, gdzie również finiszował jako pierwszy na dystansie 5000 metrów. Wcześniej łyżwiarz zdobył złoty i srebrny medal zimowych igrzysk olimpijskich w Mediolanie.

Medaliści wyścigu

Drugie miejsce zajął Norweg Sander Eitrem, który stracił do zwycięzcy 1,1 sekundy. Eitrem jest aktualnym mistrzem olimpijskim na dystansie 5000 metrów i rekordzistą świata. Występował z Jílkiem w tym samym wyścigu. Trzeci finiszował polski łyżwiarz Władimir Semirunnij.

Czytaj nas na