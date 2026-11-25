Czeski Bank Narodowy, rok po uruchomieniu eksperymentalnego portfela aktywów cyfrowych o wartości 1 mln dolarów, nie podał, ile bitcoinów kupił, po jakiej cenie ani ile aktywa te są obecnie warte. Informuje o tym CoinDesk.

Bank zaprezentował pilotażowy portfel 13 listopada 2025 roku. Obejmował on bitcoina, stablecoiny powiązane z dolarem amerykańskim oraz tokenizowany depozyt dolarowy — depozyt bankowy odwzorowany w blockchainie. Rada banku zatwierdziła eksperyment 30 października 2025 roku, gdy bitcoin był notowany po około 110 670 dolarów.

Spadek kursu bitcoina

W momencie ogłoszenia portfela 13 listopada 2025 roku cena bitcoina wynosiła około 98 tys. dolarów. Według CoinDesk w poniedziałek kryptowaluta była notowana w pobliżu 61 tys. dolarów, czyli około 44% poniżej poziomu z dnia ogłoszenia.

Jednocześnie nie można określić możliwej straty banku centralnego, ponieważ nie podał on ani daty i ceny zakupu bitcoinów, ani udziału BTC w portfelu w porównaniu z innymi aktywami cyfrowymi. Bank nie sprecyzował również, czy zmienił wielkość swoich zasobów bitcoinów po pierwszej transakcji oraz czy planuje obniżyć ich wartość bilansową na koniec roku.

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Ujęcie według kosztu historycznego

W sprawozdaniu finansowym za 2025 rok bitcoin został sklasyfikowany jako składnik wartości niematerialnych, podobnie jak oprogramowanie. Takie aktywa są ujmowane według kosztu historycznego, dlatego wartość bitcoina w księgach nie jest automatycznie korygowana zgodnie z codziennymi wahaniami rynkowymi.

Stablecoiny i tokenizowany depozyt dolarowy bank ujmuje jako należności w walutach obcych. W sprawozdaniu nie podano oddzielnie wolumenu bitcoinów, kosztu ich nabycia ani wyceny rynkowej.

Czeski Bank Narodowy poinformował, że pierwszego zakupu bitcoinów dokonano na regulowanej zagranicznej giełdzie. Aktywa przechowuje zewnętrzny depozytariusz, którego nazwy bank nie ujawnił. Portfel znajduje się w jednostce badawczo-innowacyjnej CNB Lab, oddzielnie od rezerw międzynarodowych banku, które szacowano na około 180 mld dolarów. Regulator oświadczył, że nie planuje zwiększać początkowej inwestycji w wysokości 1 mln dolarów.

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