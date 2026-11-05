W Stanach Zjednoczonych Amerykańskie Kolegium Lekarzy Chorób Klatki Piersiowej CHEST w nowych wytycznych klinicznych zaleciło, aby szpitale proaktywnie oferowały leczenie uzależnienia od tytoniu każdemu hospitalizowanemu pacjentowi, który obecnie pali papierosy. Podejście to określa się jako opt-out: podstawą zaoferowania pomocy powinien być status osoby palącej, a nie tylko deklarowana gotowość do rzucenia tytoniu, informuje News-Medical.

Leczenie podczas hospitalizacji

Autorzy wytycznych wskazują, że pobyt w szpitalu może być okazją do rozpoczęcia rzucania palenia: pacjenci nie mogą palić w szpitalu i mogą odczuwać objawy odstawienia nikotyny. Aby kontrolować te objawy, panel ekspertów proponuje rozpoczęcie nikotynowej terapii zastępczej już podczas hospitalizacji. Połączenie długo działającego plastra nikotynowego z krótko działającą gumą do żucia lub pastylkami może pomóc zmniejszyć głód papierosów.

Wytyczne zawierają również silne zalecenie, aby przed wypisem rozpocząć podawanie warenikliny — leku na receptę, który zmniejsza głód nikotynowy. Osobno eksperci radzą zapewniać hospitalizowanym pacjentom palącym co najmniej 15 minut poradnictwa dotyczącego zaprzestania używania tytoniu, zamiast ograniczać się do krótkiej porady.

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Wsparcie po wypisie

Po wypisie pacjentom zaleca się oferowanie poradnictwa telefonicznego oraz aktywnego kontaktu ze strony systemu opieki zdrowotnej. W wytycznych wskazano, że takie wsparcie okazało się skuteczniejsze niż bierne skierowanie do państwowej telefonicznej infolinii pomocy w rzucaniu palenia.

Podstawę dowodową wytycznych opracowano po analizie ponad 9 300 abstraktów prac naukowych; objęła ona 142 badania. Część zaleceń jest silna, a część warunkowa, ponieważ dostępnych badań dotyczących niektórych kwestii, w tym bezpośredniego porównania leków i potrzebnej długości poradnictwa, było niewiele.

W opracowaniu dokumentu uczestniczyli między innymi dyrektor programu leczenia uzależnienia od tytoniu MUSC Health Benjamin Toll oraz zastępczyni dyrektorki programu Alana Rojewski. Jak podkreślają, pomocy mogą udzielać lekarze, pielęgniarki, pracownicy socjalni i inni specjaliści — najważniejsze, aby szpital miał trwały mechanizm oferowania jej pacjentom.

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