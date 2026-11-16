Łódź z czterema uzbrojonymi osobami zbliżyła się do tankowca naftowego około 430 mil morskich na wschód od jemeńskiej wyspy Sokotra. Jak podaje Anadolu Agency, powołując się na brytyjską służbę UKMTO.

Raport kapitana

Według UKMTO kapitan tankowca zgłosił zbliżanie się prawdopodobnego statku bazowego oraz mniejszej łodzi. Incydent odnotowano w punkcie o współrzędnych 12°02′ szerokości północnej i 61°47′ długości wschodniej.

Na pokładzie mniejszej łodzi zauważono cztery uzbrojone osoby i drabinę, podało UKMTO. Służba nie sprecyzowała, czy osoby te próbowały wejść na pokład tankowca ani czy doszło do jakiejkolwiek konfrontacji.

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Ostrzeżenie dla statków

UKMTO wezwało statki przepływające przez ten obszar do zachowania ostrożności i zgłaszania podejrzanej aktywności, podczas gdy władze badają incydent.

Nie było od razu informacji o stanie tankowca, jego nazwie, banderze, ładunku ani miejscu przeznaczenia. Zdarzenie nastąpiło w obliczu ponownych obaw dotyczących piractwa i zbrojnych ataków na statki handlowe w Zatoce Adeńskiej i zachodniej części Oceanu Indyjskiego.

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