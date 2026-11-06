Czterech doświadczonych zawodników reprezentacji RPA w rugby wraca z Japonii do klubów w swoim kraju. Chodzi o młynarza Malcolma Marxa, skrzydłowego Pietera-Stepha du Toita, łącznika ataku Maniego Libboka oraz zawodnika trzeciej linii Kwaggę Smitha. Kapitan drużyny Siya Kolisi z zadowoleniem przyjął ich powrót, który ma wzmocnić lokalne rugby przed mistrzostwami świata w 2027 roku, poinformował Channel NewsAsia.

Wzmocnienie lokalnego rugby

Kolisi oświadczył, że powrót doświadczonych zawodników będzie korzystny dla reprezentacji RPA. Według niego młodzi rugbiści będą mieli możliwość uczyć się od takich zawodników jak du Toit i Smith.

Oczekuje on również, że południowoafrykańskie derby staną się bardziej konkurencyjne, ponieważ zespoły wzmacniają składy wysokiej klasy zawodnikami. Zdaniem kapitana wpłynie to także na poziom United Rugby Championship.

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Uhonorowanie pamięci Andrewsa

Przed meczem Championship of Nations z Włochami w Turynie Kolisi uczcił również pamięć byłego kolegi z Sharks, Gerbrandta Andrewsa. Zawodnik drugiej linii zmarł w ubiegłym miesiącu w wieku 31 lat w hotelu zespołu Lions, a jego pogrzeb miał odbyć się w sobotę.

Kolisi grał z Andrewsem w Sharks i nazwał go niezwykłym człowiekiem. Zaznaczył, że szczególnie współczuje żonie rugbisty i ich dwójce dzieci.

Następne mecze reprezentacji

Reprezentacja RPA wygrała serię z Nową Zelandią 3:1. Po meczu z Włochami zespół ma zagrać z Francją i Irlandią, a następnie zakończyć cztery kolejne weekendy meczowe finałami Championship of Nations.

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