Chevrolet na rok modelowy 2027 zwiększył maksymalną moc elektrycznego pickupa Silverado EV Trail Boss z baterią Max Range do 750 koni mechanicznych. Moment obrotowy tej wersji wynosi 775 funtostóp. Jak podaje InsideEVs, jest to o 25 koni mechanicznych więcej niż w modelu z poprzedniego roku.

Maksymalna moc jest dostępna wyłącznie po aktywowaniu trybu Wide Open Watts (WOW), przeznaczonego do maksymalnego przyspieszenia, a nie do regularnego użytkowania. Chevrolet nie sprecyzował, jaka jest moc pickupa, gdy ten tryb jest wyłączony.

Złącze NACS dla wszystkich wersji

Wszystkie wersje Silverado EV z roku modelowego 2027 otrzymały standardowy port ładowania NACS, podobny do złącza Tesli. Umożliwia to ładowanie pickupa na stacjach Tesla Supercharger i innych ładowarkach z NACS bez adaptera.

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Samochód wyposażono również w nowe funkcje kamer. Cabin Glance wyświetla na ekranie systemu multimedialnego obraz wideo z wnętrza. Security Recording zapisuje wideo z kamer pokładowych w przypadku uruchomienia alarmu, a Surround Vision Recorder nieprzerwanie rejestruje obraz podczas użytkowania pojazdu.

Ceny i wyposażenie

Ceny wszystkich wersji Silverado EV wzrosły. Bazowy Silverado EV Standard Range kosztuje od 56 085 dolarów amerykańskich z dostawą, czyli o 700 dolarów więcej niż poprzedni model. Wersje LT i Trail Boss z baterią Extended Range podrożały o 1 000 dolarów, a Trail Boss Max Range zaczyna się od 90 395 dolarów, czyli o 1 200 dolarów więcej niż model z 2026 roku.

Wszystkie Silverado EV mają dwusilnikowy system napędu na wszystkie koła. Trail Boss jest wyposażony w zawieszenie podniesione o dwa cale, 35-calowe opony, skrętne wszystkie koła oraz nowe tryby jazdy. Trail Boss z baterią Max Range ma zasięg do 478 mil. Wersja RST, która wcześniej była flagowa, została wycofana z produkcji. Produkcja Silverado EV z roku modelowego 2027 rozpoczęła się w zakładzie GM Factory Zero w Michigan.

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