Chicago Bears pokonali Detroit Lions 39:35 w meczu NFL w Święto Dziękczynienia. Decydującego touchdowna na trzy sekundy przed końcem spotkania zdobył Rome Odunze, a zwycięstwo dało Bears samodzielne pierwsze miejsce w NFC North. Informuje o tym Sky Sports.

Powrót do gry w czwartej kwarcie

Lions prowadzili przez 53 minuty i 31 sekund meczu. W połowie czwartej kwarty ich przewaga wynosiła 11 punktów po 70-jardowym touchdownie Jahmyra Gibbsa — trzecim tego running backa w tym spotkaniu.

Rozgrywający Chicago Caleb Williams znalazł Odunze'a 41-jardowym podaniem na touchdown, po czym sam wykorzystał próbę za dwa punkty i zmniejszył stratę do trzech punktów. Kolejna seria ofensywna Detroit zakończyła się przechwyceniem podania Jareda Goffa.

Bears później nie wykorzystali czwartej próby na połowie rywala, jednak odzyskali piłkę na niewiele ponad dwie minuty przed końcem spotkania. Williams i Odunze po raz drugi połączyli się w end zonie: skrzydłowy złapał piłkę w dalszej części pola punktowego, utrzymując stopy w boisku.

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Statystyki meczu

Williams zakończył mecz z 345 jardami podań, dwoma touchdownami i 30 celnymi podaniami w 44 próbach. Odunze zanotował sześć chwytów na 87 jardów i zdobył dwa touchdowny. Running back Chicago D'Andre Swift uzyskał 162 jardy od linii wznowienia i zdobył touchdown.

Goff uzyskał 313 jardów podaniami, zaliczył jedno podanie na touchdown i jedno przechwycenie. Gibbs przebiegł z piłką 205 jardów i trzykrotnie zdobył touchdown, a Amon-Ra St. Brown zanotował siedem chwytów na 146 jardów.

Po zwycięstwie Chicago ma bilans 9-2, podczas gdy Detroit z wynikiem 8-3 poniosło pierwszą porażkę od siedmiu meczów. Zespoły spotkają się jeszcze raz w przedostatnim tygodniu sezonu zasadniczego.

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