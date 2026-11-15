14 listopada w Peacock Theater w Los Angeles w USA Chino Moreno z Deftones, Lauren Mayberry z Chvrches i Peter Hook wykonali utwory Joy Division oraz New Order podczas ceremonii wprowadzenia obu manchesterskich zespołów do Rock and Roll Hall of Fame. Jak podaje NME, muzycy zagrali utwór Joy Division Love Will Tear Us Apart, wydany w 1980 roku, oraz Bizarre Love Triangle New Order z 1986 roku.

Przed występem frontman Nine Inch Nails Trent Reznor wygłosił przemówienie o wpływie Joy Division i New Order na muzykę alternatywną. Nazwał ich dwoma z najbardziej wpływowych zespołów ostatnich 50 lat i wskazał drogę od surowego postpunkowego brzmienia Joy Division do połączenia muzyki gitarowej i elektronicznej muzyki tanecznej w twórczości New Order.

Wyróżnienie odebrał Peter Hook

Peter Hook, który grał na gitarze basowej w obu zespołach, był jedynym członkiem Joy Division i New Order obecnym na ceremonii. Odebrał wyróżnienie w imieniu muzyków i podziękował fanom, podkreślając, że nagroda należy do nich.

Wprowadzenie do Hall of Fame dotyczyło pięciorga muzyków: nieżyjącego Iana Curtisa, Bernarda Sumnera, Stephena Morrisa, Gillian Gilbert i Petera Hooka. Po śmierci Curtisa w 1980 roku pozostali członkowie Joy Division utworzyli New Order.

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Hook podziękował także młodszym muzykom, którzy wystąpili razem z nim. Morris, Gilbert i Sumner nie przybyli na ceremonię; Morris i Gilbert wcześniej wstrzymali działalność koncertową New Order, podczas gdy Gilbert przechodzi leczenie raka.

Spór z byłymi kolegami

Po ceremonii Hook powiedział dziennikarzom, że nie zamierza wybaczać byłym członkom New Order z powodu, jak to określił, ich działań wobec niego i jego rodziny. Jednocześnie zażartował, że mógłby zmienić stanowisko w przypadku propozycji 200 mln funtów za ponowne zjednoczenie.

Hook odszedł z New Order w 2007 roku, a zespół reaktywował się bez niego w 2011 roku. Według NME doprowadziło to do długotrwałego sporu o tantiemy i używanie nazwy zespołu. Strony osiągnęły ugodę prawną w 2017 roku, jednak osobiste różnice między nimi pozostały.

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