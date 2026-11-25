Liczba pracowników federalnego rządu USA spadła do najniższego poziomu od lata 1965 roku, podczas gdy administracja prezydenta Donalda Trumpa stara się przyciągnąć młodych specjalistów do służby publicznej. Według Fortune, obecnie w rządzie federalnym pracuje około 2,68 mln osób — o około 1 tysiąc mniej niż we wrześniu.

Od utworzenia Departamentu Efektywności Rządu USA (DOGE) w styczniu 2025 roku federalny personel zmniejszył się o ponad 258 tysięcy stanowisk, wynika z danych amerykańskiego Urzędu Zarządzania Personelem. Po oficjalnym rozwiązaniu DOGE w listopadzie 2025 roku zatrudnienie w 2026 roku zmniejszyło się o kolejne 42 tysiące pracowników.

Próba przyciągnięcia młodych ludzi

Amerykański sekretarz transportu Sean Duffy i dyrektor Urzędu Zarządzania Personelem Scott Kupor odwiedzili 12 listopada Texas Christian University, gdzie zachęcali studentów do rozważenia pracy w rządzie. Według Kupora osoby poniżej 30. roku życia stanowią jedynie 7% pracowników służby cywilnej, choć przypada na nie 23% całej siły roboczej USA.

Według Partnership for Public Service w styczniu 2026 roku udział pracowników federalnych poniżej 30. roku życia wynosił 7,9%, podczas gdy we wrześniu 2024 roku było to 8,9%. Duffy powiedział studentom, że rząd potrzebuje „młodych, inteligentnych ludzi”, gotowych służyć, i dodał: „Błagamy ludzi, aby przychodzili”.

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W marcu Urząd Zarządzania Personelem uruchomił Early Career Talent Network w celu rekrutacji pracowników na stanowiska początkowego szczebla w finansach, zarządzaniu zasobami ludzkimi, inżynierii, zarządzaniu projektami i zamówieniach publicznych. Wcześniej uruchomiono program U.S. Tech Force, przewidujący zatrudnienie tysiąca inżynierów i specjalistów technicznych do pracy nad wdrażaniem sztucznej inteligencji w strukturach rządowych.

Redukcje i starzenie się personelu

W kwietniu Departament Transportu USA rozpoczął kampanię rekrutacyjną dla kontrolerów ruchu lotniczego, skierowaną do przedstawicieli pokolenia Z i graczy. Resort poinformował, że zatrudnił ponad 2 tysiące kontrolerów ruchu lotniczego, a w październiku ustanowił roczny rekord liczby kandydatów przyjętych na szkolenie. Jednocześnie całkowita liczba pracowników resortu jest o około 4 tysiące mniejsza niż przed objęciem urzędu przez Trumpa.

Mediana wieku federalnego urzędnika wynosi 47 lat, podczas gdy w całym kraju jest to około 42 lata. Kupor wskazał, że niemal połowa pracowników rządu federalnego znajduje się w odległości 10 lat od wieku emerytalnego.

Profesor Harvard Kennedy School Elizabeth Linos uważa, że masowe redukcje i niestabilność zatrudnienia mogą zniechęcać młodych ludzi do podejmowania pracy w strukturach rządowych. Dokumenty sądowe, na które powołuje się Fortune, wskazują, że DOGE w ciągu pierwszych dwóch miesięcy działalności zwolnił ponad 24 tysiące pracowników na okresie próbnym w 18 agencjach federalnych.

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