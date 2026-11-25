Liczba pracowników federalnego rządu USA najniższa od 1965 roku — Fortune
Liczba pracowników federalnego rządu USA spadła do najniższego poziomu od lata 1965 roku, podczas gdy administracja prezydenta Donalda Trumpa stara się przyciągnąć młodych specjalistów do służby publicznej. Według Fortune, obecnie w rządzie federalnym pracuje około 2,68 mln osób — o około 1 tysiąc mniej niż we wrześniu.
Od utworzenia Departamentu Efektywności Rządu USA (DOGE) w styczniu 2025 roku federalny personel zmniejszył się o ponad 258 tysięcy stanowisk, wynika z danych amerykańskiego Urzędu Zarządzania Personelem. Po oficjalnym rozwiązaniu DOGE w listopadzie 2025 roku zatrudnienie w 2026 roku zmniejszyło się o kolejne 42 tysiące pracowników.
Próba przyciągnięcia młodych ludzi
Amerykański sekretarz transportu Sean Duffy i dyrektor Urzędu Zarządzania Personelem Scott Kupor odwiedzili 12 listopada Texas Christian University, gdzie zachęcali studentów do rozważenia pracy w rządzie. Według Kupora osoby poniżej 30. roku życia stanowią jedynie 7% pracowników służby cywilnej, choć przypada na nie 23% całej siły roboczej USA.
Według Partnership for Public Service w styczniu 2026 roku udział pracowników federalnych poniżej 30. roku życia wynosił 7,9%, podczas gdy we wrześniu 2024 roku było to 8,9%. Duffy powiedział studentom, że rząd potrzebuje „młodych, inteligentnych ludzi”, gotowych służyć, i dodał: „Błagamy ludzi, aby przychodzili”.
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W marcu Urząd Zarządzania Personelem uruchomił Early Career Talent Network w celu rekrutacji pracowników na stanowiska początkowego szczebla w finansach, zarządzaniu zasobami ludzkimi, inżynierii, zarządzaniu projektami i zamówieniach publicznych. Wcześniej uruchomiono program U.S. Tech Force, przewidujący zatrudnienie tysiąca inżynierów i specjalistów technicznych do pracy nad wdrażaniem sztucznej inteligencji w strukturach rządowych.
Redukcje i starzenie się personelu
W kwietniu Departament Transportu USA rozpoczął kampanię rekrutacyjną dla kontrolerów ruchu lotniczego, skierowaną do przedstawicieli pokolenia Z i graczy. Resort poinformował, że zatrudnił ponad 2 tysiące kontrolerów ruchu lotniczego, a w październiku ustanowił roczny rekord liczby kandydatów przyjętych na szkolenie. Jednocześnie całkowita liczba pracowników resortu jest o około 4 tysiące mniejsza niż przed objęciem urzędu przez Trumpa.
Mediana wieku federalnego urzędnika wynosi 47 lat, podczas gdy w całym kraju jest to około 42 lata. Kupor wskazał, że niemal połowa pracowników rządu federalnego znajduje się w odległości 10 lat od wieku emerytalnego.
Profesor Harvard Kennedy School Elizabeth Linos uważa, że masowe redukcje i niestabilność zatrudnienia mogą zniechęcać młodych ludzi do podejmowania pracy w strukturach rządowych. Dokumenty sądowe, na które powołuje się Fortune, wskazują, że DOGE w ciągu pierwszych dwóch miesięcy działalności zwolnił ponad 24 tysiące pracowników na okresie próbnym w 18 agencjach federalnych.