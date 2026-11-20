Pożyczki netto sektora publicznego Zjednoczonego Królestwa wyniosły w październiku 17 mld funtów — około 1 mld funtów mniej, niż oczekiwali ekonomiści. W porównaniu z październikiem ubiegłego roku wskaźnik wzrósł o około 800 mln funtów. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na dane brytyjskiego Urzędu Statystyk Narodowych.

Pożyczki od początku roku finansowego

Od początku bieżącego roku finansowego pożyczki netto sektora publicznego sięgnęły 111,3 mld funtów. To o 7,3 mld funtów mniej niż w analogicznym okresie rok wcześniej.

Główny ekonomista urzędu statystycznego Grant Fitzner zaznaczył, że dochody państwa rosły szybciej niż wydatki, a szczególnie wyraźnie wzrosły wpływy z podatków związanych z dochodami. Jednocześnie miesięczna kwota pożyczek była wyższa niż w październiku ubiegłego roku, częściowo z powodu wzrostu kosztów obsługi długu.

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Koszty obsługi długu

W październiku płatności odsetkowe od długu publicznego wzrosły do 11,2 mld funtów — o 2,8 mld funtów więcej niż w tym samym miesiącu ubiegłego roku. Wzrost tych kosztów wiąże się z wyższym kosztem pożyczek na rynkach finansowych.

Dług netto sektora publicznego osiągnął 3,1 bln funtów, czyli 95,8% produktu krajowego brutto. To o 1,9 punktu procentowego więcej niż rok wcześniej i poziom odpowiadający wartościom ostatnio odnotowanym na początku lat 60. XX wieku.

Rezerwa budżetowa

W ubiegłym miesiącu kanclerz John Healey podniósł podatki dla banków, aby sfinansować wsparcie dla gospodarstw domowych w obliczu szoku energetycznego związanego z wojną na Bliskim Wschodzie. W budżecie utrzymał rezerwę w wysokości 15 mld funtów na przestrzeganie reguł fiskalnych — mniej niż 23,6 mld funtów, które pozostawiła jego poprzedniczka Rachel Reeves.

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