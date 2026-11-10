Członek Rady Gubernatorów Systemu Rezerwy Federalnej USA Christopher Waller podczas wystąpienia w Londynie oświadczył, że skłania się ku podwyżce stóp procentowych w grudniu. Jak powiedział, jeśli dane o inflacji za październik okażą się wyższe od prognoz, uzna za konieczne rozważenie podniesienia stopy o 50 punktów bazowych.

Warunki dla większego kroku

Waller zaznaczył, że poparłby podwyżkę stóp o 25 punktów bazowych nawet przy łagodniejszych od oczekiwanych odczytach inflacji. Jednocześnie w przypadku silniejszych danych opowiadałby się za bardziej zdecydowanymi działaniami. Jego zdaniem ograniczenie podwyżki do zaledwie 25 punktów bazowych w takim przypadku mogłoby zagrozić wiarygodności banku centralnego.

Jak podaje CNBC, Waller podkreślił, że rynki już uwzględniły w cenach oczekiwania dalszego zaostrzenia polityki pieniężnej. Uważa on za ważne, aby Fed zrealizował zapowiedziane podwyżki stóp w rozsądnym terminie, choć nie musi to koniecznie następować na każdym kolejnym posiedzeniu.

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Decyzja Fed w grudniu

W październiku Federalny Komitet Otwartego Rynku pozostawił stopę bez zmian, wyjaśniając to potrzebą zgromadzenia większej ilości informacji w celu określenia dalszego kierunku polityki służącej obniżeniu inflacji. Decyzja nie była jednomyślna: członkini Rady Gubernatorów Lisa Cook i prezeska Banku Rezerwy Federalnej w Cleveland Beth Hammack zgłosiły sprzeciw.

Kolejne posiedzenie Fed zaplanowano na 8–9 grudnia. Przed nim Amerykańskie Biuro Statystyki Pracy ma opublikować październikowe dane wskaźnika cen konsumpcyjnych. Według CME Group FedWatch rynki oceniały prawdopodobieństwo grudniowej podwyżki o 25 punktów bazowych na ponad 80%, nie uwzględniając podwyżki o 50 punktów bazowych.

Waller określił gospodarkę USA jako rosnącą w zdrowym tempie, a rynek pracy jako odporny, choć niezbyt dynamiczny z powodu niskiego tempa zarówno zatrudniania, jak i zwolnień.

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