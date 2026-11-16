W Japonii członek zarządu Banku Japonii Hajime Takata wezwał regulatora do jak najszybszego podniesienia głównej stopy procentowej do „odpowiedniego” poziomu. Powiedział to 16 listopada 2026 roku podczas przemówienia w Tokio, informuje Channel NewsAsia.

Ocena warunków finansowych

Według Takaty Bank Japonii powinien elastycznie podnosić stopy procentowe po ocenie, w jakim stopniu krajowe warunki finansowe nadal mają charakter stymulujący. Jednocześnie regulator powinien analizować wydarzenia za granicą.

Członek zarządu uważa, że decyzje w sprawie dalszych podwyżek stóp należy podejmować z uwzględnieniem obu czynników: sytuacji na krajowym rynku finansowym i zmian w światowej gospodarce.

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Ryzyko przyspieszenia wzrostu cen

Takata oświadczył również, że Bank Japonii powinien skoncentrować się na zapobieganiu ryzykom przyspieszenia wzrostu cen. Wśród takich ryzyk wymienił skutki konfliktu na Bliskim Wschodzie.

Zaznaczył, że bank powinien działać operacyjnie po ocenie poziomu stymulacji w krajowych warunkach finansowych i analizie rozwoju wydarzeń poza Japonią.

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