Członek Rady Gubernatorów Rezerwy Federalnej Michael Barr ostrzegł 16 listopada w Mediolanie we Włoszech przed ryzykami, jakie sztuczna inteligencja może stwarzać dla handlu, cyberbezpieczeństwa oraz ochrony konsumentów i inwestorów. Informuje o tym Channel NewsAsia, powołując się na Reuters.

Obawy o stabilność

Według najnowszego raportu Fed dotyczącego stabilności finansowej 87% respondentów ankiety przeprowadzonej na potrzeby dokumentu uznało AI za istotne ryzyko dla systemu finansowego. Wśród powodów wskazali możliwość cyberataków, złożone finansowanie związane ze sztuczną inteligencją, a także prawdopodobieństwo szerokiego spadku na rynku akcji w razie spowolnienia zysków spółek z sektora AI.

Barr ostrzegł również, że coraz większe uzależnienie handlu od modeli AI może prowadzić do zachowań stadnych i zakłócić funkcjonowanie rynków. Jak stwierdził, algorytmy zdolne do samouczenia się mogą manipulować rynkami i je destabilizować.

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Ryzyka dla banków i klientów

Osobno przedstawiciel Fed zwrócił uwagę na wykorzystanie agentów AI w bankowości detalicznej. Banki mogą nie być w stanie ustalić, czy agent AI próbujący wykonywać działania na rachunku klienta jest przez niego upoważniony. Nawet agenci AI, którzy zgodnie z prawem działają w imieniu klientów z dużą szybkością, mogą przyspieszyć masowe wypłaty środków z banków i przeciążyć tradycyjne mechanizmy zabezpieczające.

Barr wspomniał również o cyberzagrożeniach ze strony złośliwych podmiotów wykorzystujących AI lub niekontrolowanych agentów AI, którzy mogą wykorzystywać luki w systemie finansowym. Podkreślił potrzebę ograniczania ryzyka wzmacniania uprzedzeń w kredytowaniu konsumenckim oraz zapobiegania zmowie, manipulacjom rynkowym i strategiom handlowym, które mogą powodować znaczną zmienność lub ryzyko systemowe.

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