W Japonii krótki raport Banku Japonii z posiedzenia 29–30 października wykazał, że wielu członków zarządu uważa rychłą podwyżkę stopy procentowej za konieczną. Dokument opublikowany 10 listopada wskazuje na znaczące prawdopodobieństwo takiej decyzji w grudniu.

Stanowisko członków zarządu

Jak informuje The Japan Times, jeden z dziewięciu członków zarządu uważa, że Bank Japonii powinien podjąć decyzję o kolejnej podwyżce stopy referencyjnej, gdy tylko stanie się to możliwe, nie zachowując nadmiernej ostrożności. Stanowisko to przytoczono w podsumowaniu opinii uczestników posiedzenia.

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Oczekiwania na grudzień

Po październikowym posiedzeniu prezes Banku Japonii Kazuo Ueda również zaznaczył, że kolejna podwyżka stóp w grudniu jest możliwa. Według publikacji, w obliczu utrzymującego się wzrostu cen bank centralny przyspieszył tempo podwyżek stóp. Obecne oczekiwania dotyczące dalszego wzrostu kosztów pożyczek koncentrują się wokół kwartalnego tempa takich decyzji. Szczegóły podsumowania opinii wykazały większą pewność co do podwyżki stóp w grudniu.

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