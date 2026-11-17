W Stanach Zjednoczonych członkini zarządu Systemu Rezerwy Federalnej Lisa Cook odmówiła złożenia zeznań przed komisją administracji Donalda Trumpa, która rozpatruje podstawy jej zwolnienia. Jej prawnicy nazwali procedurę niesprawiedliwą i stwierdzili, że ich zdaniem jej wynik został przesądzony z góry, informuje The Independent.

Prawnicy Cook odmówili jej udziału w przesłuchaniu zaplanowanym na przyszły miesiąc. Wcześniej urzędnicy zażądali, aby stawiła się przed komisją 6 listopada.

Zarzuty i stanowisko Cook

Urzędnicy administracji Trumpa nalegają, że Cook musi odpowiedzieć na twierdzenia o możliwym oszustwie hipotecznym w 2021 roku, jeszcze przed jej wejściem do zarządu Fed. Cook zaprzecza tym twierdzeniom.

Trump próbuje zwolnić Cook od sierpnia 2025 roku. Twierdziła ona, że takie działania zagrażają niezależności banku centralnego i są związane z dążeniem prezydenta do obniżenia kosztów pożyczek.

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Prawnik Cook, Abbe David Lowell, w liście do radcy Białego Domu Williama Scharfa oświadczył, że jego klientka nie ma prawnego obowiązku uczestniczenia w niesprawiedliwym przesłuchaniu. Nazwał też trzyosobową komisję fasadą mającą ukryć podjętą z góry decyzję o jej zwolnieniu.

Możliwe przesłuchanie bez Cook

Przedstawiciele administracji Trumpa ostrzegli, że mogą przeprowadzić przesłuchanie bez Cook. W liście z 3 listopada wskazali, że komisja zastrzega sobie prawo do wyciągnięcia wobec niej niekorzystnych wniosków z powodu jej nieobecności.

W skład komisji weszli główny doradca ekonomiczny Trumpa Kevin Hassett, Andrea Lucas, wyznaczona do kierowania Komisją ds. Równych Szans Zatrudnienia, oraz Keith Sonderling, kandydat Trumpa na stanowisko sekretarza pracy. Według Białego Domu komisja zarekomenduje, czy istnieją podstawy do zwolnienia Cook. Prawo pozwala prezydentowi odwołać członka zarządu Fed wyłącznie „z uzasadnionej przyczyny”.

W czerwcu Sąd Najwyższy USA wstrzymał próbę usunięcia Cook przez Trumpa do czasu trwania postępowania sądowego. Sąd nie rozstrzygał, czy działania Cook spełniają kryterium zwolnienia, lecz stwierdził, że prezydent może spróbować ponownie, pod warunkiem właściwego zawiadomienia i umożliwienia udzielenia odpowiedzi. Przewodniczący Fed Kevin Warsh oświadczył 28 października, że nie wie o udziale regulatora w tym postępowaniu.

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