Jo Yong-won, sekretarz Komitetu Centralnego Partii Pracy Korei, przybył do Moskwy, stolicy Rosji — państwa-agresora, na czele delegacji partyjno-rządowej. Jak informuje Korea Herald, o wizycie w niedzielę podała państwowa Koreańska Centralna Agencja Telegraficzna KRLD.

Wizyta delegacji KRLD

Jo Yong-won, którego publikacja nazywa jednym z najbliższych współpracowników przywódcy KRLD Kim Dzong Una, przyleciał do Moskwy prywatnym samolotem w sobotę. Delegację zaprosił przewodniczący rządzącej partii Jedna Rosja Dmitrij Miedwiediew.

Na lotnisku przedstawicieli KRLD powitali członek najwyższej rady Jednej Rosji i pierwszy zastępca przewodniczącego komisji Dumy Państwowej ds. międzynarodowych Andriej Klimow, a także ambasador KRLD w Moskwie Sin Hong-chol.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Oświadczenie o relacjach

Północnokoreańska agencja powiązała wizytę ze wzmacnianiem sojuszniczych relacji między KRLD a Rosją. Korea Herald zauważa, że podróż odbywa się w kontekście pogłębiania więzi między krajami po rozmieszczeniu przez KRLD wojsk w celu wsparcia rosyjskiej wojny przeciwko Ukrainie.

W lipcu minister spraw zagranicznych KRLD złożył niespodziewaną wizytę w Rosji, po której pojawiły się spekulacje dotyczące możliwego przyjazdu Kim Dzong Una do Moskwy w tym roku.

Czytaj nas na