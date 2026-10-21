W australijskim mieście Wangaratta 43-letni Brendan Nugent stanął przed sądem w sprawie domniemanego celowego potrącenia samochodem niezależnej federalnej parlamentarzystki Helen Haines. Policja podała, że 65-letnia polityczka przebywa w szpitalu w Melbourne w stanie krytycznym, ale stabilnym.

Jak informuje Channel NewsAsia, do incydentu doszło w poniedziałek w pobliżu biura posłanki w Wangaratta, położonym ponad 200 km na północny wschód od Melbourne, stolicy stanu Wiktoria. Według policji Haines stała przy bagażniku swojego samochodu, gdy potrąciła ją Toyota Land Cruiser.

Zarzuty i rozprawa sądowa

Nugentowi postawiono zarzuty niebezpiecznego prowadzenia pojazdu skutkującego ciężkimi obrażeniami oraz umyślnego spowodowania ciężkich obrażeń. Zarzucono mu również federalne przestępstwo wyrządzenia krzywdy urzędniczce publicznej; maksymalna kara za ten zarzut wynosi 10 lat więzienia.

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Zgodnie z dokumentami sądowymi, do których dotarła agencja AFP, mężczyzna jest również oskarżony o uprawę rośliny konopi indyjskich i posiadanie narkotyków. Australijska korporacja radiowo-telewizyjna ABC poinformowała, że nie złożył wniosku o zwolnienie za kaucją. Kolejną rozprawę w tej sprawie wyznaczono na 4 lutego.

Policja bada możliwy motyw

Motyw incydentu pozostaje obecnie nieznany. Policja stanu Wiktoria oświadczyła, że sprawdza wszystkie możliwe wersje, w tym informacje o domniemanych radykalnych antyrządowych poglądach Nugenta. Komisarz policji stanowej Mike Bush przekazał, że funkcjonariusze analizują powiązania w mediach społecznościowych i przesłuchują świadków, przyjaciół oraz współpracowników.

Komisarz Australijskiej Policji Federalnej Krissy Barrett oświadczyła, że rośnie liczba ekstremistycznych poglądów w internecie, a także przypadków internetowych zniewag, gróźb i zastraszania skierowanych wobec federalnych parlamentarzystów. Premier Anthony Albanese wyraził poparcie dla Haines i stwierdził, że debata polityczna w kraju w ostatnich latach stała się zbyt ostra i spersonalizowana.

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