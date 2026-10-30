Mężczyzna uratował walabiego ponad 100 metrów od brzegu — ABC News Australia

W Australii żeglarz Matt Smith uratował wyczerpanego walabiego, którego zauważył w wodzie w pobliżu mariny w mieście Portland w stanie Wiktoria. Zwierzę odpływało coraz dalej od brzegu i znajdowało się ponad 100 metrów od lądu.

Jak informuje ABC News, rano Smith usłyszał krzyki mew przy skraju mariny. Początkowo sądził, że w wodzie jest pies, jednak gdy przyjrzał się uważniej, zrozumiał, że to walabi.

Ratunek na wodzie

Smith wyruszył do zwierzęcia małą łodzią. Jak powiedział, walabi szybko się męczył i płynął w głębszą wodę. Uważał, że zwierzę raczej nie zdołałoby długo przetrwać, gdyby nadal oddalało się od brzegu.

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Walabiego udało się wciągnąć do łodzi, ale natychmiast wyskoczył z powrotem do wody, ponieważ był przestraszony. Smith ostatecznie dostarczył zwierzę na ląd, gdzie czekali na nie specjaliści zajmujący się opieką nad dzikimi zwierzętami. Walabi znajduje się obecnie pod ich opieką.

Walabie potrafią pływać

W materiale zaznaczono, że kangury i walabie potrafią pływać, między innymi gdy uciekają przed innymi zwierzętami, takimi jak psy lub dingo. W 2020 roku innego walabiego uratowano 6,2 kilometra od wybrzeża wyspy North Stradbroke w stanie Queensland.

Po akcji ratunkowej Smith poprosił ludzi na plaży, by trzymali psy na smyczach, żartując, że tego dnia wystarczająco już wiosłował.

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