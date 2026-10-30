W Canberze w Australii sąd ukarał Zachary'ego Jamesa Hooka grzywną w wysokości 5 tys. dolarów za umieszczanie na Australijskim Uniwersytecie Narodowym naklejek z hasłami białej supremacji oraz materiałami popierającymi National Socialist Network. Przyznał się on również do dwóch przypadków publicznego wykonywania nazistowskiego pozdrowienia. Karę w tych sprawach rozpatrzy Sąd Najwyższy Australijskiego Terytorium Stołecznego, a mężczyźnie może grozić więzienie.

Jak podaje ABC News Australia, w sierpniu i wrześniu 2025 roku, gdy Hook miał 18 lat, dwukrotnie umieszczał naklejki na terenie uniwersytetu. Naklejono je między innymi na plakat wzywający do popierania wielokulturowości, a także na szafkę i drzwi w budynku uniwersyteckiej jednostki dla rdzennych mieszkańców i mniejszości rasowych.

Grzywna za obraźliwe zachowanie

Hook przyznał się do obraźliwego zachowania na terenie obiektu Wspólnoty. Maksymalna kara za to oskarżenie wynosi 6,6 tys. dolarów. Wymierzając grzywnę, magistrat James Lawton uwzględnił przyznanie się do winy, brak wcześniejszych wyroków oraz list z przeprosinami.

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Według magistrata media społecznościowe „bez wątpienia” wpłynęły na zachowanie Hooka. Zaznaczył, że nawet jeśli działania te były formą protestu, miały poważny, ukierunkowany i wyraźnie obraźliwy charakter. Magistrat powiedział również, że Hook uznał konsekwencje swojego zachowania, jednak niekoniecznie wykazał zmianę własnych poglądów.

Sprawę dotyczącą nazistowskich pozdrowień przekazano do wyższego sądu

Oskarżenie o publiczne wykonywanie nazistowskiego pozdrowienia jest federalnym przestępstwem wprowadzonym w 2024 roku. Przewiduje ono obowiązkową minimalną karę 12 miesięcy pozbawienia wolności, a maksymalna kara wynosi pięć lat więzienia.

Sąd Magistracki Australijskiego Terytorium Stołecznego nie miał uprawnień do wymierzenia kary, która mogłaby być wystarczająca w tej sprawie. Ponieważ działania Hooka nie należały do przypadków o najmniejszej wadze, sprawę przekazano do Sądu Najwyższego terytorium. Hook, który spędził trzy noce w areszcie po zatrzymaniu w przeddzień Bożego Narodzenia ubiegłego roku, pozostanie na wolności za kaucją do rozprawy w przyszłym miesiącu.

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