W Australii 46-letni mężczyzna został oskarżony w związku z rzekomo fałszywym zgłoszeniem obrażeń podczas ataku terrorystycznego na Bondi Beach w grudniu 2025 roku oraz próbą uzyskania odszkodowania. Informuje o tym ABC News Australia.

Zgłoszenie i zatrzymanie

Według policji mężczyzna twierdził, że ucierpiał podczas strzelaniny w Bondi, a następnie złożył rzekomo oszukańcze wnioski o odszkodowanie. Detektywi zatrzymali go we wtorek na komisariacie policji w Parramatcie.

Postawiono mu zarzuty rozpowszechniania fałszywych lub wprowadzających w błąd materiałów w celu uzyskania korzyści, a także fałszywego przedstawiania faktów. Mężczyzna został zwolniony za kaucją pod określonymi warunkami.

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Sąd i atak

Rozprawę w tej sprawie wyznaczono na 18 listopada w sądzie lokalnym w Parramatcie.

Do strzelaniny na Bondi Beach doszło 14 grudnia 2025 roku podczas obchodów żydowskiego święta Chanuka. Według ABC News Australia w ataku zginęło 15 osób.

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