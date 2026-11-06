Katar, Kuwejt, Bahrajn i Jordania potępiły zgłoszoną próbę zaatakowania przez jemeńskich Huti regionu Medyny w Arabii Saudyjskiej pociskiem balistycznym. Według Anadolu Agency, kraje te potwierdziły również solidarność z Rijadem.

Oświadczenie saudyjskiej koalicji

Koalicja kierowana przez Arabię Saudyjską oświadczyła, że jej obrona powietrzna przechwyciła i zniszczyła pocisk balistyczny wystrzelony w kierunku regionu Medyny. Koalicja poinformowała również o zestrzeleniu drona Huti nad Prowincją Wschodnią królestwa.

Huti odrzucili twierdzenia, że ich celem była Medyna.

Reakcja krajów regionu

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Kataru nazwało próbę uderzenia jawną prowokacją wobec muzułmanów, nieodpowiedzialnym lekceważeniem życia cywilów, naruszeniem suwerenności Arabii Saudyjskiej i prawa międzynarodowego. Doha oświadczyła, że popiera zgodne z prawem działania królestwa na rzecz ochrony jego suwerenności, bezpieczeństwa, integralności terytorialnej i interesów.

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Kuwejt nazwał kontynuowanie ataków rażącym naruszeniem suwerenności Arabii Saudyjskiej, prawa międzynarodowego oraz międzynarodowego prawa humanitarnego. Bahrajn oświadczył, że atakowanie Medyny stanowi zagrożenie dla cywilów i odwiedzających Meczet Proroka oraz jest zamachem na świętość islamskich miejsc kultu. Manama ponownie wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do podjęcia zdecydowanych środków odstraszających wobec powtarzających się ataków Huti, zapobiegania uderzeniom w religijne świątynie i obiekty cywilne oraz pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców i ich zwolenników.

Jordania uznała zgłoszoną próbę ataku rakietowego za prowokację wobec uczuć muzułmanów, rażące naruszenie suwerenności Arabii Saudyjskiej, zagrożenie dla jej bezpieczeństwa i stabilności, a także naruszenie prawa międzynarodowego i Karty Narodów Zjednoczonych.

Wojna w Jemenie

Jemen jest ogarnięty wojną, odkąd Huti zajęli stolicę Sanę i inne obszary we wrześniu 2014 roku. Saudyjska koalicja wspiera uznawany na arenie międzynarodowej rząd Jemenu od marca 2015 roku. Według agencji w ostatnich tygodniach działania zbrojne nasiliły się, a Huti wielokrotnie wystrzeliwali rakiety i wysyłali drony na terytorium Arabii Saudyjskiej.

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