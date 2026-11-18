W Genewie w Szwajcarii czterech z siedmiu kandydatów na stanowisko dyrektora generalnego Światowej Organizacji Zdrowia odpowiedziało na pytania delegacji państw członkowskich. Dyskusje dotyczyły cięć budżetowych, dostępu do leków, regionalnej produkcji leków oraz przyszłości programów WHO. Jak informuje Health Policy Watch, żaden z kandydatów nie wskazał konkretnych programów, które mogłyby zostać zakończone.

Wymagania darczyńców i krajów Globalnego Południa

Podczas czterech sesji kandydaci odpowiedzieli łącznie na 63 pytania. Kraje-darczyńcy poruszały przede wszystkim kwestie dyscypliny finansowej, optymalizacji administracyjnej, standardów WHO oraz zakończenia dublujących się programów. Przedstawiciele państw Afryki, Ameryki Łacińskiej i Azji z kolei akcentowali utrzymanie kadr medycznych, transfer technologii oraz rozwój własnej produkcji wyrobów medycznych.

Delegacje krajów o niskich dochodach domagały się wyjaśnień, w jaki sposób WHO będzie wspierać podstawową opiekę zdrowotną i ludność w strefach konfliktów w warunkach ograniczeń finansowych. Małe państwa wyspiarskie poprosiły o przegląd zasad podziału zasobów, ponieważ część z nich ze względu na status krajów o średnich dochodach nie ma dostępu do preferencyjnej pomocy technicznej.

Propozycje czterech kandydatów

Była minister zdrowia Kataru Hanan Mohamed Al-Kuwari zaproponowała skupienie WHO na opracowywaniu standardów, przeprowadzenie przeglądów funkcjonalnych oraz wzmocnienie cyfryzacji. Oświadczyła również, że praca operacyjna w terenie mogłaby zostać częściowo przekazana partnerom zewnętrznym.

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Dyrektor Regionalnego Biura WHO dla Europy Hans Henri P. Kluge opowiedział się przeciw ograniczaniu pracy na pierwszej linii. Podał przykład wykorzystania wewnętrznych narzędzi sztucznej inteligencji w swoim regionie, które, jak powiedział, pozwoliły zaoszczędzić 1,3 mln dolarów dzięki ograniczeniu kosztów czasu pracy oraz 340 tys. dolarów na licencjach na oprogramowanie. Kluge oświadczył także, że wspólne zakupy i Afrykańska Agencja Leków mogą pomóc Afryce uruchomić produkcję 15–20 niezbędnych leków w ciągu sześciu lat.

Ormiański onkolog dziecięcy Gevorg Tamamyan, nominowany przez Botswanę, zaproponował wprowadzenie obowiązkowych planów realizacji i określonych źródeł finansowania dla decyzji Światowego Zgromadzenia Zdrowia. Obiecał również ustąpić po jednej pięcioletniej kadencji, jeśli niezależna ocena wykaże realizację mniej niż 80% jego celów.

Kandydatka Chin Sun Li zaproponowała zwiększenie reprezentacji naukowców z Afryki, małych państw wyspiarskich i krajów Globalnego Południa w grupach doradczych ekspertów WHO. W celu rozwoju lokalnej produkcji środków medycznych poparła dobrowolne licencjonowanie za pośrednictwem Medicines Patent Pool.

Dalsza selekcja

W czwartek na pytania delegacji mają odpowiedzieć jeszcze troje kandydatów: Hanan Balkhy z Arabii Saudyjskiej, Maria Neira z Hiszpanii oraz Budi Gunadi Sadikin z Indonezji. W styczniu Rada Wykonawcza WHO, licząca 34 członków, przeprowadzi rozmowy z pięcioma kandydatami z krótkiej listy i wyłoni do trzech finalistów. Ostateczne głosowanie w sprawie następnego dyrektora generalnego zaplanowano na maj.

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