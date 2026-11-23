Niemcy, Włochy, Polska i Szwecja zadeklarowały zamiar dołączenia do Międzynarodowego Centrum Sztucznej Inteligencji dla Obronności, które tworzy Francja. Poinformowało o tym francuskie Ministerstwo Obrony.

Zamiar ogłoszono w Rennes

Jak podaje Anadolu Agency, kraje oficjalnie ogłosiły swój zamiar podczas pierwszej konferencji założycielskiej centrum. Odbyła się ona 19 i 20 listopada we francuskim Rennes.

Francuski resort obrony oświadczył, że inicjatywa pozostaje otwarta dla innych państw o podobnych poglądach. Francja i jej partnerzy dążą do przyspieszenia gotowości do wykorzystania sztucznej inteligencji do wsparcia operacji.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Zadania nowego centrum

Centrum ma stworzyć międzynarodową społeczność służącą wymianie najlepszych praktyk, przewidywaniu zmian technologicznych oraz uwzględnianiu doświadczeń w stosowaniu technologii. Ma to pomóc zapewnić, aby rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji odpowiadały praktycznym potrzebom.

Kolejny etap

Państwa uczestniczące będą pracować nad dokumentami założycielskimi centrum. Ich celem jest osiągnięcie pełnej gotowości operacyjnej centrum w 2027 roku.

Czytaj nas na