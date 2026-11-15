Ministrowie spraw zagranicznych Australii, Kanady, Włoch i Wielkiej Brytanii wezwali Izrael do natychmiastowego zezwolenia na wwóz do Strefy Gazy 150 tys. namiotów oraz krytycznie potrzebnych towarów przed zimą. Poinformowała o tym Agencja Anadolu.

Apel o otwarcie przejść granicznych

We wspólnym oświadczeniu szefowie resortów dyplomacji stwierdzili, że wraz z nadejściem zimy sytuacja humanitarna w Gazie jest niezwykle trudna. Wezwali Izrael do zaprzestania opóźnień i otwarcia przejść granicznych dla dostaw pomocy.

Ministrowie podkreślili, że ograniczenia na granicach utrudniają dostarczanie pilnie potrzebnych materiałów do organizacji tymczasowego schronienia oraz pomocy humanitarnej.

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Skutki pierwszej zimowej burzy

Dyplomaci zwrócili uwagę, że powodzie po pierwszej zimowej burzy nasiliły cierpienia ludności cywilnej. Ich zdaniem sytuację można jeszcze naprawić, zanim warunki pogodowe się pogorszą.

Wezwali również do zezwolenia na wwóz towarów podwójnego zastosowania, niezbędnych do działań humanitarnych i wczesnej odbudowy. Osobno ministrowie zwrócili się do wszystkich stron z żądaniem przestrzegania zawieszenia broni, międzynarodowego prawa humanitarnego oraz wdrożenia Kompleksowego Planu dla Gazy, aby pomoc docierała do wrażliwych grup ludności.

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