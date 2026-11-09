W Stanach Zjednoczonych spożywanie przez kobiety czterech lub więcej napojów alkoholowych jednorazowo co najmniej raz w miesiącu powiązano z wyższymi szansami na zaawansowane włóknienie wątroby. Do takich wniosków doszli autorzy badania opublikowanego w czasopiśmie Alcohol: Clinical and Experimental Research, informuje News-Medical.

Analiza danych z dwóch dekad

Naukowcy wykorzystali dane z amerykańskiego Narodowego Badania Zdrowia i Odżywiania (NHANES), zebrane w ciągu dwóch dekad poprzedzających 2020 rok. Analiza objęła 43 447 dorosłych uczestników, których próba była reprezentatywna dla populacji USA.

Autorzy uznali za epizodyczne nadmierne spożycie alkoholu cztery lub więcej napojów podczas jednego przypadku w przypadku kobiet oraz pięć lub więcej w przypadku mężczyzn. Brak takich epizodów zgłosiło 72% uczestników. Kolejne 14% wskazało, że zdarzało się to rzadziej niż raz w miesiącu, 6% — częściej niż raz w miesiącu, ale rzadziej niż co tydzień, a 8% — co najmniej raz w tygodniu.

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Różnice ze względu na płeć

Szanse na zaawansowane włóknienie rosły wraz ze wzrostem deklarowanej częstotliwości takich epizodów. Związek ten utrzymywał się po uwzględnieniu cech demograficznych, chorób współistniejących i innych czynników. Był najbardziej wyraźny wśród uczestników, którzy zgłaszali takie epizody co najmniej raz w miesiącu, zwłaszcza wśród kobiet.

Po uwzględnieniu średniego dziennego spożycia alkoholu związek między częstotliwością epizodów a zaawansowanym włóknieniem u mężczyzn nie był już widoczny. Może to wskazywać, że dla mężczyzn ważniejszym czynnikiem jest całkowite spożycie alkoholu. U kobiet częstotliwość takich epizodów pozostawała istotna także po uwzględnieniu średniego dziennego spożycia.

Według autorów epizodyczne nadmierne spożywanie alkoholu częściej niż raz w miesiącu przez kobiety wiązało się z szansami na zaawansowane włóknienie podobnymi do tych, które wiąże się z poziomem spożycia alkoholu w metabolicznie związanej i alkoholowej chorobie wątroby (MetALD). Badacze zalecają uwzględnianie takiej historii w ocenie klinicznej, jednak podkreślają, że metodologia pracy nie pozwala ustalić związku przyczynowo-skutkowego.

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