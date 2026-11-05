Kilka indonezyjskich partii politycznych rozważa wykorzystanie mechanizmów parlamentarnych w sprawie dokumentów edukacyjnych wiceprezydenta Gibrana Rakabuminga Raki. Inicjatywa pojawiła się w obliczu pogłębiających się różnic między prezydentem Prabowo Subianto a jego poprzednikiem Joko Widodo, ojcem wiceprezydenta, informuje Channel NewsAsia.

Orzeczenia sądów

Według publikacji Trybunał Konstytucyjny i Sąd Najwyższy orzekły, że dokumenty Gibrana potwierdzające ukończenie szkoły średniej za granicą nie spełniały krajowych wymogów prawnych dla kandydatów na wiceprezydenta. Sądy wskazały również, że organy wyborcze bezprawnie przyjęły te dokumenty.

Trzy partie z obozu Prabowo oraz jedna siła polityczna spoza koalicji oświadczyły, że analizują trzy możliwe kroki legislacyjne. Konstytucja kraju pozwala deputowanym żądać wyjaśnień od rządu, wszczynać dochodzenie lub formalnie wyrażać stanowisko w sprawie możliwych naruszeń prawa lub konstytucji. Każdy z tych kroków może stać się początkowym etapem procedury impeachmentu, jednak żadna z partii nie mówiła o takiej perspektywie.

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Stanowiska partii

Przedstawiciel Partii Dobrobytu i Sprawiedliwości Muhammad Kholid oświadczył, że ugrupowanie analizuje dostępne warianty i komunikuje się z innymi partiami. Jak powiedział, większość partii zgadza się, że parlament powinien zareagować na dwa orzeczenia sądowe.

Partia Narodowego Przebudzenia również poważnie rozważa te opcje, powiedział jej przedstawiciel Muhammad Khozin. Deputowany Partii Golkar Ahmad Doli Kurnia, według doniesień lokalnych mediów, uznał formalne wyrażenie stanowiska przez parlament za najbardziej właściwy krok. Biuro wiceprezydenta nie odpowiedziało na prośbę o komentarz.

Jedyna partia spoza koalicji Prabowo — Indonezyjska Demokratyczna Partia Walki — oświadczyła, że do aktywniejszych działań deputowanych skłaniają również społeczne niezadowolenie z powodu dyplomu Gibrana oraz sprawa podsłuchów. W jej związku zatrzymano byłego szefa sztabu Prabowo, Listyo Sigita Prabowo; rząd oświadczył, że skandal może zostać zrównany ze zdradą stanu.

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