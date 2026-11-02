Cztery chińskie statki badawcze, które od maja wielokrotnie zauważano w pobliżu Tajwanu, mogły gromadzić dane o międzynarodowych podmorskich kablach komunikacyjnych. Taipei Times poinformował o tym, powołując się na japońską gazetę Yomiuri Shimbun, dane firmy analitycznej ingeniSPACE oraz tajwańskich urzędników.

Manewry w pobliżu tras kablowych

Chodzi o statek Xiangyanghong 22, należący do chińskiego Ministerstwa Zasobów Naturalnych, a także Tongji i Jia Geng, obsługiwane przez uniwersytety w Szanghaju i chińskiej prowincji Fujian. Czwarty statek nazwano Mushanzi — tak zidentyfikował go system automatycznej identyfikacji AIS.

Według ingeniSPACE Xiangyanghong 22 wielokrotnie pływał po tych samych wodach na północ od Tajwanu, zwalniał, zatrzymywał się i nieregularnie zmieniał kurs. Jia Geng wykazywał podobne zachowanie na wodach wschodnich, Mushanzi — w Kanale Bashi na południu, natomiast Tongji wielokrotnie poruszał się wokół Tajwanu, zatrzymując się i zwalniając w określonych punktach.

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Ocena analityków i władz

Firma analityczna z USA i Tajwanu porównała dane AIS z innymi źródłami i doszła do wniosku, że miejsca zatrzymania lub zwolnienia wszystkich czterech statków pokrywały się z obszarami, gdzie ułożono kable łączące Tajwan z innymi krajami. Jeden z tajwańskich urzędników oświadczył, że dane i wnioski przedstawione przez firmę uznano za wiarygodne, ponieważ odpowiadają one rozumieniu sytuacji przez władze. Inny urzędnik zaznaczył, że nie można wykluczyć, iż chińskie statki zbierały informacje o kablach.

Profesor Uniwersytetu Keio Motohiro Tsuchiya przypuszcza, że taka działalność może być przygotowaniem do sabotażu kabli. Według niego Chiny mogły badać nie tylko ich położenie, lecz także rzeźbę dna morskiego, głębokość i prądy oceaniczne. W latach 2021–2025 Tajwan zetknął się z serią incydentów, w których statki towarowe i inne jednostki prawdopodobnie celowo przecięły lub uszkodziły podmorskie kable; tajwańskie władze wskazywały na udział Chin.

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