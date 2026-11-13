Policja stanu Wiktoria zdecydowała, że nie postawi zarzutów karnych czterem zawodnikom Sydney Swans, którzy byli badani w sprawie domniemanej napaści seksualnej w hotelu w Melbourne. Chodzi o wicekapitana zespołu Isaaca Heeneya, Jamesa Jordona, Chada Warnera i Nicka Blakeya, który obecnie gra w North Melbourne, informuje The Guardian.

Decyzja policji

W oświadczeniu policja podała, że po dokładnym śledztwie i na podstawie porady prawnej nie postawi zarzutów karnych z powodu niewystarczających dowodów. Funkcjonariusze poinformowali również, że nie mogą udzielić dalszych komentarzy z powodu toczącego się postępowania cywilnego.

Według publikacji wszyscy czterej zawodnicy pomagali policji w śledztwie. Wcześniej policja informowała, że trzy kobiety złożyły zawiadomienie po domniemanym incydencie, do którego doszło we wczesnych godzinach 17 sierpnia w Pullman Hotel w Melbourne. Zawodnicy mieli zaprzeczać jakimkolwiek przestępstwom.

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Działania klubu

W sierpniu Sydney Swans zawiesił czterech zawodników wraz z kolegą z drużyny Rileyem Bice'em za naruszenie wewnętrznych standardów zespołu. Chodziło w szczególności o spożywanie alkoholu i przyprowadzanie kobiet do hotelu w nocy po meczu AFL w Melbourne.

Śledztwo policji było prowadzone niezależnie od działań dyscyplinarnych klubu. Riley Bice i dwie inne osoby, które według przypuszczeń przebywały w pokoju podczas domniemanego incydentu, były traktowane przez śledczych jako świadkowie. Po tych wydarzeniach Sydney Swans zaangażował zewnętrznych doradców do niezależnej analizy kultury klubu.

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