Na Uniwersytecie w Bath jedna czwarta studentów, którzy odpowiedzieli na ankietę, zgłosiła korzystanie z generatywnej sztucznej inteligencji w celu wsparcia zdrowia psychicznego w ciągu poprzednich sześciu miesięcy. Jak podaje News-Medical, wyniki badania opublikowano w recenzowanym czasopiśmie JMIR Mental Health.

W badaniu wzięło udział 2020 studentów Uniwersytetu w Bath. Respondenci sięgali po narzędzia takie jak ChatGPT, gdy znajdowali się w stanie dystresu, chcieli lepiej zrozumieć własne zdrowie psychiczne lub wykorzystywali AI jako osobistego terapeutę albo coacha.

Wykorzystanie AI wśród studentów

Najwyższy poziom korzystania z generatywnej AI odnotowano wśród studentów o bardzo niskim poziomie dobrostanu: ponad jedna trzecia z nich zgłosiła, że korzystała z takich narzędzi w celu uzyskania wsparcia zdrowia psychicznego. Studenci z zadeklarowaną niepełnosprawnością również częściej wskazywali, że korzystali z AI w tym celu.

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Główny autor pracy, dr Jeffrey Lambert z Uniwersytetu w Bath, zaznaczył, że generatywna AI może uczynić informacje i wsparcie w zakresie zdrowia psychicznego bardziej dostępnymi, spersonalizowanymi i atrakcyjnymi dla użytkowników. Jednocześnie, jak powiedział, potencjalne możliwości tych narzędzi należy oddzielać od potwierdzonych danych dotyczących ich bezpieczeństwa i skuteczności.

Ryzyka i ograniczenia badania

Naukowcy wskazali na ryzyka związane z używaniem AI w tej dziedzinie, w tym możliwość otrzymania niedokładnych informacji, problemy z prywatnością oraz nieodpowiednie odpowiedzi w przypadkach, gdy dana osoba znajduje się w kryzysie. Na Uniwersytecie w Bath przygotowano dla studentów wytyczne dotyczące korzyści i ryzyk generatywnej AI, a także sytuacji, w których należy zwrócić się po dodatkową pomoc.

Autorzy zastrzegają, że ankietę przeprowadzono tylko na jednym uniwersytecie. Choć wzięło w niej udział ponad 2 tysiące studentów, stanowili oni 9,1% zaproszonych, dlatego wyniki mogą nie odzwierciedlać sytuacji wśród studentów w całej Wielkiej Brytanii. Naukowcy planują rozszerzyć prace w ramach ogólnokrajowego badania obejmującego wiele uniwersytetów.

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