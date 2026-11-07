W Chinach Zhang Shengmin, zastępca przewodniczącego Centralnej Komisji Wojskowej, został awansowany do Biura Politycznego Partii Komunistycznej. Stał się jedynym przedstawicielem wojska w tym kierowniczym organie partii, a także jedynym urzędnikiem, który pozostał w Centralnej Komisji Wojskowej wraz z przywódcą Chin Xi Jinpingiem. Informuje o tym The Japan Times.

Awans Zhanga był pierwszym powołaniem do Biura Politycznego poza zjazdem partii od trzech dekad. Wcześniej kierował zakrojoną na szeroką skalę kampanią antykorupcyjną w Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, w wyniku której dziesiątki generałów straciły stanowiska.

Rola w kształtowaniu dowództwa

Nominacja nastąpiła przed setną rocznicą Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej, która będzie obchodzona w sierpniu 2027 roku. Do tego czasu Xi Jinping deklarował zamiar podniesienia gotowości bojowej sił zbrojnych. W przyszłym roku w partii ma również nastąpić odnowienie kadrowe kierownictwa, przeprowadzane raz na dziesięć lat.

Według oceny gazety Zhang Shengmin może odegrać kluczową rolę w doborze i weryfikacji kandydatów na stanowiska w dowództwie wojskowym. Jednocześnie może odpowiadać za rekomendacje dotyczące urzędników, jeśli później zostanie wykazane ich zaangażowanie w korupcję.

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Priorytet politycznej lojalności

Badacz Centrum Analiz Chin Instytutu Politycznego Asia Society, Neil Thomas, oświadczył, że dla Xi Jinpinga lojalność polityczna jest priorytetem w siłach zbrojnych, choć przywiązuje on także wagę do gotowości wojskowej. Zdaniem analityków awans Zhanga wskazuje, że w dowództwie armii wiarygodność polityczna obecnie przeważa nad doświadczeniem bojowym.

Zhang Shengmin służył w jednostce artylerii, przez pewien czas był dowódcą plutonu, a później przeszedł do pracy politycznej. W 2012 roku, pracując w Drugim Korpusie Artylerii — poprzedniku obecnych Chińskich Wojsk Rakietowych — wprowadził 16 zasad regulujących wypowiedzi kadr partyjnych i opowiadał się za surową dyscypliną.

Czystki w armii trwają: w ubiegłym tygodniu partia wydaliła 16 działaczy wojskowych i kilku szefów przemysłu obronnego. Niektórzy inni oficerowie nie pojawili się na ważnym posiedzeniu Partii Komunistycznej w Pekinie, co wywołało przypuszczenia o ich możliwym usunięciu.

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